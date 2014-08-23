Приветствую. Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме: 1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт) 2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа ...
ТЗ парсер выдачи яндекса по поисковой фразе
ТЗ парсер выдачи яндекса по поисковой фразе
1. Парсер должен быть написан на PHP
2. Работа через прокси и многопоточность не обязательна но приветствуется
3. Парсеру задают список ключевых фраз (5-10шт)
4. По каждой ключевой фразе получить список ссылок ТОП 10 Яндекса по региону Москва
5. Парсер должен открыть каждую из 10 страниц в выдаче и проанализировать текст этих страниц:
5,1 Размер текста страницы в символах
5,2 Количество точных вхождений ключевой фразы
5,3 Количество точных вхождений ключевой фразы
5,4 10(20) наиболее частотных слов на странице
6. Среднее значение для кажой заданной ключевой фразы
6.1 Размер текста страницы в символах
6.2 Количество точных вхождений ключевой фразы
6.3 Количество точных вхождений ключевой фразы
6.4 10(20) наиболее частотных слов
7. Просчитать средне сначение размера страницы для кадой ключевой фразы и для каждой страницы в выдаче
8 Вывести результат на экран
- 7
- 6.2
- 6.3
- 6.4
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