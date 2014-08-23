ТЗ парсер выдачи яндекса по поисковой фразе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки141 просмотр

ТЗ парсер выдачи яндекса по поисковой фразе

1. Парсер должен быть написан на PHP

2. Работа через прокси и многопоточность не обязательна но приветствуется

3. Парсеру задают список ключевых фраз (5-10шт)

4. По каждой ключевой фразе получить список ссылок ТОП 10 Яндекса по региону Москва

5. Парсер должен открыть каждую из 10 страниц в выдаче и проанализировать текст этих страниц:

5,1 Размер текста страницы в символах

5,2 Количество точных вхождений ключевой фразы

5,3 Количество точных вхождений ключевой фразы

5,4 10(20) наиболее частотных слов на странице

6. Среднее значение для кажой заданной ключевой фразы

6.1 Размер текста страницы в символах

6.2 Количество точных вхождений ключевой фразы

6.3 Количество точных вхождений ключевой фразы

6.4 10(20) наиболее частотных слов

7. Просчитать средне сначение размера страницы для кадой ключевой фразы и для каждой страницы в выдаче

8 Вывести результат на экран

- 7

- 6.2

- 6.3

- 6.4

PHP
11 лет назад
VTomchuk
Виктор 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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