Приветствую. Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме: 1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт) 2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа ...
Создать сайт фотографа на основе ворд пресс
Создать сайт под ключ на основе имеющегося шаблона ворд пресс и плагина к нему - на основе ТЗ которое прилагается ниже с подсказками скринами ) работу вести на моем хостинге и получать оплату за каждый выполненный раздел или делать на своем хостинге но получить деньги лишь после выполнения всей работы) никаких предоплат) безопасную сделку оформить на этом сайте не получается у меня - если готовы сами ее создать и взять комисионный процент на себя то можем по ней сотрудничать
цена работы 3 тыс срок выполнения до 5 календарных дней - в случае пролонгации минус 500 руб за каждый день задержки . в случае если работы будет успешно выполнена нужна будет копия сайта с небольшими изменениями ( сайт на том же шаблоне но без модуля на другое лицо с его мултимедией) за дополнительную плату
Заявки фрилансеров
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