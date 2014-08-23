Создать сайт фотографа на основе ворд пресс

Создать сайт под ключ на основе имеющегося шаблона ворд пресс и плагина к нему - на основе ТЗ которое прилагается ниже с подсказками скринами ) работу вести на моем хостинге и получать оплату за каждый выполненный раздел или делать на своем хостинге но получить деньги лишь после выполнения всей работы) никаких предоплат) безопасную сделку оформить на этом сайте не получается у меня - если готовы сами ее создать и взять комисионный процент на себя то можем по ней сотрудничать

цена работы 3 тыс срок выполнения до 5 календарных дней - в случае пролонгации минус 500 руб за каждый день задержки . в случае если работы будет успешно выполнена нужна будет копия сайта с небольшими изменениями ( сайт на том же шаблоне но без модуля на другое лицо с его мултимедией) за дополнительную плату