Создать сайт фотографа на основе ворд пресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки224 просмотра

Создать сайт под ключ на основе имеющегося шаблона ворд пресс и плагина к нему - на основе ТЗ которое прилагается ниже с подсказками скринами ) работу вести на моем хостинге и получать оплату за каждый выполненный раздел или делать на своем хостинге но получить деньги лишь после выполнения всей работы) никаких предоплат) безопасную сделку оформить на этом сайте не получается у меня - если готовы сами ее создать и взять комисионный процент на себя то можем по ней сотрудничать

цена работы 3 тыс срок выполнения до 5 календарных дней - в случае пролонгации минус 500 руб за каждый день задержки . в случае если работы будет успешно выполнена нужна будет копия сайта с небольшими изменениями ( сайт на том же шаблоне но без модуля на другое лицо с его мултимедией) за дополнительную плату

11 лет назад
romeo23
Роман 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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