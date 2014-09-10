Оптическое выравнивание на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Нужно создать скрипт для оптического выравнивания знаков пунктуации справа. реализация на JS

Имеется текст c мягкими переносами — &shy; выравнивание text-align:justify;

Для примера выравнивание справа http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/120/

выносим знаки пунктуации: дефис, точка, запятая, правая скобка, двоеточие, правая кавычка.

P.S. как реализовать вообще не могу понять, либо скрипт определяет что строка оканчивается на указанный знак пунктуации и смещает его и прилегающее к нему слово, либо JS должен обрамлять в span конец строк и действовать по правилам.

JavaScript
11 лет назад
fotoidizain
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nexus20001
Максим 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
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nexus20001
Максим 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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