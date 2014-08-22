Задача 1: нужно полностью скопировать сайт www.antongerasimov.ru на другой хостинг, чтобы можно было его использовать под другим доменом (lankatrip.ru). То есть я просто хочу оставить дизайн и заменить контент под другие цели. Задача 2: ...
Настройка целей в Яндекс-метрике
Требуется настроить цели в Метрике для отслеживания эффективности точек захвата (формы заявки) на сайте.
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