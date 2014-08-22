Настройка целей в Яндекс-метрике

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Закрыт3 заявки121 просмотр

Требуется настроить цели в Метрике для отслеживания эффективности точек захвата (формы заявки) на сайте.

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11 лет назад
xebec
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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