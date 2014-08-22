Выезжающий слайдер на js (jQuery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок143 просмотра

Нужен красивый выезжающий блок аналогичный этому http://smotrim-serial.com/ex/player.html (при наведении мышки на плеер) но с затемнением и более приятной графикой и анимацией

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JavaScriptjQuery
11 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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