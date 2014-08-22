Надо сделать JS/UI фронтэнд для создания\изменения маршрута следования общественного транспорта для библиотеки Leaflet Нужно: - Добавление остановки на карте. - Добавление остановки в маршрут следования ОТ - Изменения остановки ...
Выезжающий слайдер на js (jQuery)
Нужен красивый выезжающий блок аналогичный этому http://smotrim-serial.com/ex/player.html (при наведении мышки на плеер) но с затемнением и более приятной графикой и анимацией
Подробности при переписке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На проекте используется конструктор таблицы на angularJS (в админке). Результат выводится с помощью JSrender (не в админке). 1. Объединение ячеек по вертикали В конструкторе есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. прикрепляю макет главной страницы. дизайн всех страниц есть, тех задание тоже. cms wordpress Форум нужно будет подобрать и подогнать под дизайн.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для переноса сайта с руби на вордпресс с сохранением дизайна, интересует цена и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Создание формы обрабатывающую файл с информацией по телефонным звонкам. Сортировка данных, создание файла по каждому абоненту.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Сайт на joomla -- jet-toy.ru 1) Нужно, чтобы при поиске, клиент получал результаты поиска, причем в том же виде что и просто на витрине (картинка + краткое описание), а ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Добрый день! Нужен толковый человек со знанием js и php, который может выполнить работу любой сложности. Задача подключить сайт к кассе яндекс деньги + разобраться в чужом коде и сделать несколько доработок, всего 5-6 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Вот тут http://t1.pack.in.ua/ , при наведении на любую из картинок на главной, всплывает огромная подсказка с куском кода. Нужно подсказать, как её убрать(скрыть) без ущерба для конструкции блока. Плачу 300 рублей.Завершен11 лет назад
Нужно почистить от вирусов сайт на wordpress. Сделать нужно сегодня. Ожидаю предложений по цене.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист на cms opencart срочно. Нужен специалист поправить существующий сайт. Работы не много оплата сразу. Стоимость укажете сами. http://skabs.ru/ Поправить нужно меню (каталог) внешний вид в приложении Кто первый ...Завершен11 лет назад