Подсказать, как скрыть всплывающую подсказку.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок206 просмотров

Вот тут http://t1.pack.in.ua/ , при наведении на любую из картинок на главной, всплывает огромная подсказка с куском кода. Нужно подсказать, как её убрать(скрыть) без ущерба для конструкции блока. Плачу 300 рублей.

11 лет назад
Pronchatov
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ofigenski
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
11 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

Ofigenski
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
11 лет назад