Найти причину долгой загрузки сайта на Wordpress

Добрый день.

Есть сайт 1opn.ru

загрузка сайта более 60 секунда

в логах ошибки , вот такое сообщение:

mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds

Premature end of script headers: index.php

и на других страницах другие сообщения появляются. Нужно найти , то что не дает нормально загрузиться сайту. Не трогая хостера, т.к. они говорят это не с их стороны проблема.

Снизу пишите цену и кратко в двух словах, в чем вы видите проблему.