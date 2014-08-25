Добрый вечер! Очень срочно ищу веб мастера, способного в сжатые сроки сверстать новый дизайн (исходники есть) и повесить на работающий сайт на Typo3. Позже надо будет сделать кое-какие доработки в движке. Оплачиваться будет отдельно. ...
Найти причину долгой загрузки сайта на Wordpress
Добрый день.
Есть сайт 1opn.ru
загрузка сайта более 60 секунда
в логах ошибки , вот такое сообщение:
mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds
Premature end of script headers: index.php
и на других страницах другие сообщения появляются. Нужно найти , то что не дает нормально загрузиться сайту. Не трогая хостера, т.к. они говорят это не с их стороны проблема.
Снизу пишите цену и кратко в двух словах, в чем вы видите проблему.
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