Найти причину долгой загрузки сайта на Wordpress

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Завершен5 заявок138 просмотров

Добрый день.

Есть сайт 1opn.ru

загрузка сайта более 60 секунда

в логах ошибки , вот такое сообщение:

mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds

Premature end of script headers: index.php

и на других страницах другие сообщения появляются. Нужно найти , то что не дает нормально загрузиться сайту. Не трогая хостера, т.к. они говорят это не с их стороны проблема.

Снизу пишите цену и кратко в двух словах, в чем вы видите проблему.

WordPress
11 лет назад
winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Krav
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро вышел на связь, нашел причину проблемы, объяснил как исправить. Советую к сотрудничеству и сам еще не раз обращусь к Алексею. Спасибо!
Отличный работодатель! Четко ставит задачу, оперативно решает возникшие по ходу работы вопросы, пытается сам вникнуть в проблему, общение с Евгением оставило только положительные эмоции! Рекомендую к сотрудничеству!

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Alexey_Krav
Алексей 
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Был
9 лет назад
11 лет назад

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