Alexey_Krav

Алексей Alexey_Krav

 
40 летРоссия/Волгоград
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов и интернет-магазинов, веб-программирование

Создание сайтов и скриптов на PHP + MySQL + JavaScript + HTML.

Также - отличное владение Photoshop.

PHPJavascriptMySQLHTMLPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
winews
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Найти причину долгой загрузки сайта на Wordpress
Быстро вышел на связь, нашел причину проблемы, объяснил как исправить. Советую к сотрудничеству и сам еще не раз обращусь к Алексею. Спасибо!
Отличный работодатель! Четко ставит задачу, оперативно решает возникшие по ходу работы вопросы, пытается сам вникнуть в проблему, общение с Евгением оставило только положительные эмоции! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Siteshouse1
Анатолий 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработать скрипты на сайте
Отличный, грамотный исполнитель!
С Анатолием приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга