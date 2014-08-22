Создание сайтов и интернет-магазинов, веб-программирование
Создание сайтов и скриптов на PHP + MySQL + JavaScript + HTML.
Также - отличное владение Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт-визитка массажных услуг220 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Быстро вышел на связь, нашел причину проблемы, объяснил как исправить. Советую к сотрудничеству и сам еще не раз обращусь к Алексею. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четко ставит задачу, оперативно решает возникшие по ходу работы вопросы, пытается сам вникнуть в проблему, общение с Евгением оставило только положительные эмоции! Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный, грамотный исполнитель!
Ответный отзыв
С Анатолием приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую!
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга