Доработать скрипты на сайте

Добрый день! Имеется рабочий сайт без CMS, необходимо доработать на нем некоторый функционал, а именно:

1. Прикрутить модуль отправки сообщений с формы на электронку.

2. Прикрутить подгрузку динамического контента во всплывающее окно. Уточняю - есть 20 "кнопок", каждая из которых отвечает за свой товар. При клике на любую из них появляется всплывающее окно с детальной информацией по товару. Необходимо, чтобы заранее подготовленный контент в этом окне был подставлен в зависимости от того, на кнопку какого товара нажал пользователь.

Работать все должно через Ajax.

Сроки не горят - можно работать до понедельника.

Скидывайте стоимость работ и контактные данные, пожалуйста.