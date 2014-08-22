Доработать скрипты на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок167 просмотров

Добрый день! Имеется рабочий сайт без CMS, необходимо доработать на нем некоторый функционал, а именно:

1. Прикрутить модуль отправки сообщений с формы на электронку.

2. Прикрутить подгрузку динамического контента во всплывающее окно. Уточняю - есть 20 "кнопок", каждая из которых отвечает за свой товар. При клике на любую из них появляется всплывающее окно с детальной информацией по товару. Необходимо, чтобы заранее подготовленный контент в этом окне был подставлен в зависимости от того, на кнопку какого товара нажал пользователь.

Работать все должно через Ajax.

Сроки не горят - можно работать до понедельника.

Скидывайте стоимость работ и контактные данные, пожалуйста.

AJAX
11 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Krav
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный, грамотный исполнитель!
С Анатолием приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alexey_Krav
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад