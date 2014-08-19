Консультация программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужна консультация программиста по скайпу, умеющего создавать скрипты на чистом php в back-end, js и разработанных на основе фреймворка.

JavaScriptPHP
11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров