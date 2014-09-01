Нужно настроить создание поддоменов на nginx в автоматическом режиме, например, по созданию папки в дирректории сайта. Созданная папка и должна являться новым поддоменом.
Видео на сайте
Необходимо доработать вывод видео на сайте, вывод одиночного видео
заменить на галерею.
Также требуется доработка вывода контента на главной.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт каталог необходимо дороботка самописного плагина . Сайт на CMS WordPressВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать js-скрипт, который в заранее заданных тегах (id, class) будет менять номер телефона в зависимости от источника (referer) и адреса первой страницы (например метка openstat). Подменяемый номер всегда имеет 11 цифр, и должен представляться ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $75
Необходимо создать интернет-магазин. Есть PSD файлы, нужно из них сделать тему для Opencart. Все должно быть в точность как в исходных файлах. Вот ссылка на исходные файлы магазина детских вещей http://themeforest.net/item/tukatuku-shop-bootstrap-ecommerce-psd-templates/5545230?WT.ac=search_thumb&WT.oss_phrase=baby&WT.oss_rank=26&WT.z_author=alvinbenson ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день, требуется программист на доработки проектов на битрикс. Ответственный, с большим аптаймом в сети, минимум 2-5 часов в день способный посвящать работе. Оплата сдельная. Желающих прошу отписываться в теме, дополнительную информацию можно в лс, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
создание файла яндекс-острова с последующей валидацией через яндекс-вебмастер. сайт www.procoolers.ru, за основу взять или каталог или имеющийся фильтр товаров. Движок Joomla 2.5, Joomshopping 3.14 Предпочтение отдается зарегистрированным в системе продолжительное время, с наличием положительных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Небольшая доработка для Joomla + Joomshopping В корзине есть скрипт, который позволяет выбрать подарок к заказу (см. приложение) Нужно чтобы инфа о выбранных подарках выводилась на последнем шаге заказа + отправлялась ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать форму генерации кнопки звонка. За пример можно взять Zingaya.com Кнопка должна вставляться перед закрывающим тегом /head, или как виджет в любое место страницы. В общем полностью как на примере. Картинку ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо поправить баг на сайте (если не прописать поле кейворд, прописывается некая фраза). От вас стоимость. СП))Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. На долгосрочное сотрудничество нужен программист в интернет магазин на системе Shop Script. Задачи разные...поставить "капчу" на формы, исправить "баг" с добавлением товаром... переход на новую систему редиректом. Работы много, нужен ответственный человек.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад