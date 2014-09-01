Видео на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка101 просмотр

Необходимо доработать вывод видео на сайте, вывод одиночного видео

заменить на галерею.

Также требуется доработка вывода контента на главной.

11 лет назад
Golubok
Ирина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$100
10 дней
Елена, спасибо большое за качественную, выполненную в установленные сроки работу!
В очередной раз спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую данного заказчика другим исполнителям. Если вы хотите, чтобы работа прошла гладно и была оплачена - связывайтесь с Ириной.

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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