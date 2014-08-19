Настроить сервер для поддоменов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Нужно настроить создание поддоменов на nginx в автоматическом режиме, например, по созданию папки в дирректории сайта. Созданная папка и должна являться новым поддоменом.

Nginx
11 лет назад
NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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