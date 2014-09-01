Есть форум. http://chuguevforum.com/ На форуме есть система поиска, которую надо улучшить. ------------------------------------------------------------------- Сейчас ищет только по целому слову или фразе, а нужно искать по фрагменту слова или фразы. ...
Парсер пользователей из xls таблицы на сайт.
Необходим парсер пользователей на сайт. Изначально пользователи находятся в электронной таблице (часть таблицы для примера есть во вложении). Необходимо зарегистрировать их на сайте kristalnaya.ru (сайт на umi). Логином будет их сотовый телефон, пароль один и тот же.
Выбранный исполнитель
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