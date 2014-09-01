Парсер пользователей из xls таблицы на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок217 просмотров

Необходим парсер пользователей на сайт. Изначально пользователи находятся в электронной таблице (часть таблицы для примера есть во вложении). Необходимо зарегистрировать их на сайте kristalnaya.ru (сайт на umi). Логином будет их сотовый телефон, пароль один и тот же.

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$70
2 дня
Все было выполнено в точности с заданием
Спасибо за приятную работу, рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад