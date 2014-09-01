Парсер пользователей из xls таблицы на сайт.

Необходим парсер пользователей на сайт. Изначально пользователи находятся в электронной таблице (часть таблицы для примера есть во вложении). Необходимо зарегистрировать их на сайте kristalnaya.ru (сайт на umi). Логином будет их сотовый телефон, пароль один и тот же.