Перенос особщений с форума/парсер html

Задача:

осуществить перенос сообщений с форума phpbb2 в phpbb3.

В связи с тем, что к исходному форуму достeпа на уровне базы данных нет, предлагается сделать следующим образом:

1. Сохранение всех страниц форума как локальных файлов html (любым граббером)

2. Обработка страниц (разбор html) - и сохранение данных в нужном для импорта формате.

3. Импорт в новый форум (есть полный доступ) phpBB3 MySQL

так же нужен будет перенос пользователей (частично уже подготовлено)