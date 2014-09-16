Перенос особщений с форума/парсер html

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

Задача:

осуществить перенос сообщений с форума phpbb2 в phpbb3.

В связи с тем, что к исходному форуму достeпа на уровне базы данных нет, предлагается сделать следующим образом:

1. Сохранение всех страниц форума как локальных файлов html (любым граббером)

2. Обработка страниц (разбор html) - и сохранение данных в нужном для импорта формате.

3. Импорт в новый форум (есть полный доступ) phpBB3 MySQL

так же нужен будет перенос пользователей (частично уже подготовлено)

HTMLMySQL
11 лет назад
Boriska22
Борис 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
отличная работа
Было приятно работать спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад