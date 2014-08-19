Opencart подбор по тэгам

Реализация функционала подбора товаров по тэгам.

1. У товаров задаются тэги

2. Тэги выводятся в категории - желательно автоматически но возможно и в ручную.

3. При выборе тэга - подбор товаров с учетом не только заданного тэга но и категории.

4. Поддержка ЧПУ вида site.ru/category/tag_name или site.ru/category/tag/tag_name

5. Tag_name -латиницей.

Пример реализации - http://home.wikimart.ru/furniture/desks/