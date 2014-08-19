Срочно нужны разработчики UMI.CMS, пошло много заказов:

Что получите:

- позадачную оплату (от доработки / переноса сайтов до сайтов с нуля - натяжка / программинг);

- колоссальный опыт в копилку;

- потенциал для входа в команду Senior;

- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!

Что от вас требуется:

- знание «школьного» набора SQL, PHP, HTML, JS;

- знание UMI.CMS;

- обязательность;

- желание развиваться и нестандартно мыслить;

- связь по скайпу и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).