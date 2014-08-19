Необходимо время от времени вносить доработки и правки на сайт. Движок Битрикс. Подробности в личку.
Нужны разработчики UMI.CMS
Срочно нужны разработчики UMI.CMS, пошло много заказов:
Что получите:
- позадачную оплату (от доработки / переноса сайтов до сайтов с нуля - натяжка / программинг);
- колоссальный опыт в копилку;
- потенциал для входа в команду Senior;
- дальнейший вход в элитную команду разработки сложных и $$$вкусных$$$ проектов, включая стартапы!
Что от вас требуется:
- знание «школьного» набора SQL, PHP, HTML, JS;
- знание UMI.CMS;
- обязательность;
- желание развиваться и нестандартно мыслить;
- связь по скайпу и через нашу систему постановки задач, в экстренных случаях связь по телефону (неважно где вы находитесь с точки зрения географии).
Заявки фрилансеров
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