Разработчик Symfony 2 Framework

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Закрыт3 заявки123 просмотра

День добрый.

В команду требуется разработчик Symfony 2 Framework.

Работа через Git и Redmine. Оплата почасовая, вебмани, киви, ЯД.

Спасибо.

GitSymfony
11 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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