Имеется модуль каталога товаров на базе движка Wordpress. Требуется реализовать: - прикрутить новую тему дизайна (уже есть верстка) - фильтр элементов по производителю - редактирование товаров в административной части ...
Разработчик Symfony 2 Framework
День добрый.
В команду требуется разработчик Symfony 2 Framework.
Работа через Git и Redmine. Оплата почасовая, вебмани, киви, ЯД.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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