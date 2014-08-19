Доработка модуля к Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок196 просмотров

Имеется модуль каталога товаров на базе движка Wordpress.

Требуется реализовать:

- прикрутить новую тему дизайна (уже есть верстка)

- фильтр элементов по производителю

- редактирование товаров в административной части более удобнее

+ небольшие модули.

WordPress
11 лет назад
bulat
Булат 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров