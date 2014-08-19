Необходимо написания хука который связывал бы галерею и сообщение на форуме. Более подробно сможем обсудить в личном общение.
Вылечить сайт на Joomla
Нужно вылечить сайт на joomla от вредоносного кода и обновить Joomla 1.5 до Joomla 2.5
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