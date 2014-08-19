Вылечить сайт на Joomla

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  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок166 просмотров

Нужно вылечить сайт на joomla от вредоносного кода и обновить Joomla 1.5 до Joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$10
1 день
Приятно было работать с Сергеем. Оперативно устранил вирусы. Помог усилить защиту сайта. Грамотный специалист. Рекомендую!
Елена отличный заказчик! Предоставила все необходимое для работы! Постоянно была на связи! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад