Нужно починить сайт Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок154 просмотра

Всем доброго времени суток, перестал работать сайт. Выбивает ошибку Not Found

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От вас цены и сроки, с уважением Дмитрий.

11 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров