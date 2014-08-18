Java developer для веб проекта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Для удаленной работы требуется разработчик.

Требования:

* 3+ лет Java

* 2+ лет Spring, Hibernate

* опыт в высоконагруженных веб приложениях: кластеризация, лоад-балансеры

* работа в команде: git/mercurial, issue tracking systems

Требуется от 15 часов в неделю. Полная загрузка у нас приветствуется.

GitJava
11 лет назад
max2test
Максим 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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