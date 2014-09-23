Скрипт для сайта

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Завершен2 заявки227 просмотров

Нужно сделать скрипт для кино сайта.Движок сайта DLE 10.x

Работа скрипта заключается в следующем когда я ставлю галочку в админке, при добавлении фильма, вместо плеера выводится текст

DLE
11 лет назад
prain
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
все гуд
Был и буду рад сотрудничеству!

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kifiron4ik
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад