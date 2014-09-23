Для сенсорного киоска требуется создание интерактивного WEB интерфейса Разрешение экрана – Full HD (1920x1080) Контент - интерактивный справочник для отеля. 3 категории: - Об отеле, ...
Скрипт для сайта
Нужно сделать скрипт для кино сайта.Движок сайта DLE 10.x
Работа скрипта заключается в следующем когда я ставлю галочку в админке, при добавлении фильма, вместо плеера выводится текст
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