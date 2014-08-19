Добрый день! сайт: aventcompany.ru Хотел бы найти специалиста по данной цмс. Необходимо внести множество правок в существующий интеренет магазин: чпу правка по модулям правки по структуре каталога подробнее в ...
Opencart Исправление ломанных ссылок
Через какое-то время перестают работать ссылки на некоторые товары, приходится менять url. Нужно разобраться и исправить, чтоб все ссылки отображались корректно.
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