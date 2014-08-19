Opencart Исправление ломанных ссылок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка102 просмотра

Через какое-то время перестают работать ссылки на некоторые товары, приходится менять url. Нужно разобраться и исправить, чтоб все ссылки отображались корректно.

Opencart
11 лет назад
mind_broker
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$14
1 день
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Всё выполняет быстро и за приемлемую цену. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Хорошая постановка задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад