Общие параметры: Бизнес задача - создание страницы личного кабинета пользователя, на которой отображаются заказы оформленные через стороннюю систему за выбранные период времени. 1. Для сайта на базе Joomla 2.5 предполагается использование стандартного функционала ...
Доработка сайта на Opencart
Добрый день!
сайт: aventcompany.ru
Хотел бы найти специалиста по данной цмс. Необходимо внести множество правок в существующий интеренет магазин:
чпу
правка по модулям
правки по структуре каталога
подробнее в прикрепленном файле
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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