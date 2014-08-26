Доработка сайта на Opencart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок187 просмотров

Добрый день!

сайт: aventcompany.ru

Хотел бы найти специалиста по данной цмс. Необходимо внести множество правок в существующий интеренет магазин:

чпу

правка по модулям

правки по структуре каталога

подробнее в прикрепленном файле

Opencart
11 лет назад
doaubla_a
Артем 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$200
4 дня
Перед выполнением работ внес три дополнительных пункта в тз. Григорий принял дополнения, увеличил сумма на 10$. Работу выполнял поэтапно, строго по тз. После выполнения каждого из разделов предлагал проверить работу. Вносимые мной правки тут же выполнял после чего приступал к следующей части. Сроки соблюдены, задание выполнено в полном объеме, цена более чем вменяемая. Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничать с Артёмом. Предоставил внятное ТЗ, все правки оговорил заранее, всегда был на связи и адекватно отвечал на все вопросы. Оплату не затягивал, перевёл сразу после завершения работы. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Wol_fi
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад