Нужно: Нужно доработать сайт под ай-пад(обрезает) И решить проблему с отправкой почты!
Java developer
Очень нужны Java Developers (Strong Middle /Senior) на большой и интересный проект, высоконагруженная система, современный стэк.
Заявки фрилансеров
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