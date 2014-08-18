Java developer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Очень нужны Java Developers (Strong Middle /Senior) на большой и интересный проект, высоконагруженная система, современный стэк.

Java
11 лет назад
_Margarita___
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров