Исправить систему отзывов (modx revolution)

Необходимо исправить систему отзывов на сайте

http://kater98.ru/otzyvy-kater-98/

Раньше работала(?), теперь извещение о необходимости модерации отзыва приходит на почту, а сам отзыв в админке отсутствует* (модерировать нечего).

* хотя 1 раз на 20 появляется в админке.

Версия MODX Revolution 2.2.14-pl (traditional)

От вас отзыв, условия и СРАЗУ стоимость работы.