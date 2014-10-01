Таймер обратного отсчета для сайта

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  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок216 просмотров

Здравствуйте!

Имеется таймер http://tutorialzine.com/2011/12/countdown-jquery/

Необходимо немного дополнить функционал таймер так, чтобы по окончанию отсчета таймер начинал считать заново.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Стоимость работы.

2. Время выполнения.

jQuery
11 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ventu
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
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Ventu
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад