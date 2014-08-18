Доработать существующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Ищем человека, который может доработать существующий сайт на друпале. Список правок можно посмотреть во вложении.

Жду предложений и стоимость работы.

11 лет назад
MsOlly
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров