Доработать страницу оплаты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок185 просмотров

Необходимо доработать страницу оплаты, добавить пару элементов и реализовать обработку запросов на нашем сервере.

11 лет назад
vika-kachala
Виктория 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров