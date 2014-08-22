Натяжка верстки карточки товара на SimplaCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки173 просмотра

Здравствуйте! Необходимо внимательно натянуть готовую верстку страницы товара на сайт. Админка – Simpla CMS. Верстка полностью готова, файл в аттаче.

Предлагайте цены и сроки

11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Хороший специалист. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую!
Заказчик очень ответственен, было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад