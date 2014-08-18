Разработка карты сайта для вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки122 просмотра

Здравствуйте.

Нужно разработать карту сайта для cms wordpress в которой будут выводится новости в хронологической порядке из любых разделов, без разбивки на разделы, выводить регулированное, то есть заданное кол-во новостей на странице, в низу сделать разбивку на страницы карты. К примеру на сайте 1000 новостей, выводим на странице по 100шт, значит в низу будет 10 страниц карты

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MikhailS
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Михаил выполнил все четко по ТЗ, написал read me по установке и настройке. Очень доволен работой.
Как всегда все супер, оплата по факту выполненной работы, никаких задержек! приятно работать )

Заявки фрилансеров

MikhailS
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад