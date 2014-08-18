Разработка карты сайта для вордпресс

Здравствуйте.

Нужно разработать карту сайта для cms wordpress в которой будут выводится новости в хронологической порядке из любых разделов, без разбивки на разделы, выводить регулированное, то есть заданное кол-во новостей на странице, в низу сделать разбивку на страницы карты. К примеру на сайте 1000 новостей, выводим на странице по 100шт, значит в низу будет 10 страниц карты