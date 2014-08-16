Изменить вывод мета-тегов, структуры URL и т.д.

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки226 просмотров

Разыскиваем опытного разработчика с желанием поработать над интересным проектом. Подробности в ТЗ. Рассмотрим предложения с отзывами и портфолио.

11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров