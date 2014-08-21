Парсер с англоязычного сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок152 просмотра

Задача - по заданному ТЗ сделать парсер с сайта houzz.com, с 8 разных категорий.

Чтобы увидеть ТЗ и оценить объем/стоимость работы, подайте заявку в проект. Вышлю ТЗ.

WordPress
11 лет назад
olmaster
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$80
2 дня
Мастер своего дела, сделал работу четко по ТЗ. Рекомендую!
Оплата без проблем, четкое ТЗ, все отлично

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад