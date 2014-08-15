Бэкенд сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки181 просмотр

Ищу разработчика бэкенда сайта.

Фронтенд разрабатывается отдельно, другим разработчиком.

Требуется гавнокод и не супер долго. Единственное существенное требование – чтобы выдерживал нагрузку 200-300 онлайн юзеров, активно использующих функции сайта.

Описание некоторых функций

https://docs.google.com/file/d/0By6hDPqh1bZMZXFsZFJqTm01NWs/edit

Мокап для примерного понимания сути – e8vtes.axshare.com

Интересует информация по срокам и цене.

11 лет назад
NikolasWilliams
Николай 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров