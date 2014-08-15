Front-end js разработка для браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Front-end разработчик для браузерной игры

Требуется JS разработчик для создания front-end пошаговой браузерной игры.

Основные требования:

- Знание Threejs фреймворка.

- Умение работать с html5, canvas.

- Работа с анимированных спрайтами.

Дополнительно приветствуется

- Опыт работы с WebGL.

- Опыт в разработке браузерных игр.

- Умение работать с системой контроля версий git.

От вас будет необходимо создать платформу для пошаговой игры со следующими возможностями:

- Инициализация игрового поля динамического размера.

- Генерация окружения/или выборка из шаблонных.

- Наполнение поле юнитами (шаблонные юниты с некоторыми динамическими параметрами, размеры, доспехи, цвета и т.д.)

- Стандартные анимированные действия юнитов (передвижение, атака, смерть и т.д.)

- Статистика боев, чат и прочие несложные элементы интерфейса.

Физика отсуствует. Программирование логики не требуется, только набор классов/функций для совершения указанных действий. Дизайн, анимации - все будет предоставленно.

Дополнительно может потребоваться:

- При наличии WebGL у конечного пользвателя отрисовку производить посредствами данной технологии.

- При успешном росте проекта возможно дальнейшее сотрудничество касательно перевода игры на полноценный 3D (WebGL).

GitHTMLJavaScript
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки по сайту CMS OpenCart

    Здравствуйте уважаемые программисты! Для нашего интернет-магазина нужно сделать ряд доработок и дополнений. Магазин выполнен на CMS OpenCart. Список вышлю. Обсудим. По цене тоже договоримся после рассмотрения объема ...

    Opencart
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натяжка Landing PAGE, верстка на Битрикс - сегодня

    $250

    Натяжка Landing PAGE верстка на Битрикс - сегодня Требуется завершить сегодня в течени 3-4 часов, оплата 4 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. верстка исполнителю. Пишите ваши скайпы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ошибка на вордпресс 3.9.2

    В общем есть проблемка. При добавлении записи в ворпресс появляется такое сообщение http://s019.radikal.ru/i601/1408/4a/e5e6c7e152ca.png Я сначала думал что пост не добавляется, но оказалось что добавляется. Т.е что я делаю 1. Заполняю ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML верстку поставить на Битрикс срочно

    $500

    Готовую верстку поставить на Битрикс срочно Все скрипты будут уже готовы, требуется только ставить шаблон и настроить компоненты Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 12 000 рублей. Оплата только по готовности, до ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Починить captch в dle

    $50

    Требуется починить каптчу в dle при регистрации (сайт: www.ecpb.ru) Так же при подаче объявления клиентом - в админку не приходит это объявление на модерацию + пропала возможность авторизироваться через соц сети - починить так ...

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать отправку данных формы в amocrm

    Есть форма на сайте http://gos-fond.com Нужно настроить отправку данных из формы в amocrm. Ссылка на пример реализации отправки данных https://developers.amocrm.ru/examples/ Пишите, пожалуйста, в заявке ориентировочную стоимость ...

    AmoCRM
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад