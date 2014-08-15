Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...
HTML верстку поставить на Битрикс срочно
Готовую верстку поставить на Битрикс срочно
Все скрипты будут уже готовы, требуется только ставить шаблон и настроить компоненты
Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 12 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.
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