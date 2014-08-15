HTML верстку поставить на Битрикс срочно

Готовую верстку поставить на Битрикс срочно

Все скрипты будут уже готовы, требуется только ставить шаблон и настроить компоненты

Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 12 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.