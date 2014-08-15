HTML верстку поставить на Битрикс срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки238 просмотров

Готовую верстку поставить на Битрикс срочно

Все скрипты будут уже готовы, требуется только ставить шаблон и настроить компоненты

Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 12 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.

HTML
11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

vadim_berdyansk
Вадим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$350
1 день
работа выполнена до сих пор, сроки были сорваны, не рекомендую данного исполнителя! когда будут внесены все правки по ТЗ, будет оплата в полном объёме
Ребята, будьте осторожны, этот Тратов Андрей cssmasterse - КИДАЛА! Причем есть еще фрилансеры, которым он не заплатил. Работа была выполнена в полном объеме согласно ТЗ, но работа оплачена не была. Морозится. Пообещал заплатить в субботу вечером - потерялась связь с ним на 2 дня. Потом сказал что во вторник в 20-00 - и до сих пор нет ни его, ни денег. Из-за тяжелой ситуации с деньгами согласился на работу без предоплаты, поверил - оказалось зря. После таких заказчиков пропадает доверие к людям. По поводу отзыва - вы че обалдели?? Какие правки?? Вы пропали и не выходите на связь! О правках никакой речи и не было! Я не только сделал свою работу но еще и вам помогал с версткой безвозмездно! Какие сроки я сорвал!? Я ж прямо скрин со скайпа приложу, как у нас происходила беседа! http://joxi.ru/T_T0U_3JTJCCedZLNKg

Заявки фрилансеров

vadim_berdyansk
Вадим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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