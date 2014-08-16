Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки224 просмотра

Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно

Работа с версткой и доработка и установка различных плагинов импорт exel(уже есть готовый скрипт)

Оплата 30 000 рублей. Выполнить завтра до 18 часов по Москве. Сегодня большую часть.

Оплата только по факту готовности.

WordPress
11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1000
1 день
Быстрая и четкая работы

Заявки фрилансеров

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт приложение для API ISP Manager+Joomla 3.3

    Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен способный PHP-шник для завершения проекта

    $250

    Для завершения проекта оперативно ищется сообразительный, способный, развивающийся разработчик на PHP. Необходимые требования и знания: - достаточный опыт разработки с PHP (включая ООП) для самостоятельной (с поддержкой) работы, - JavaScript (JQuery), MySQL, ...

    Google AdsJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вирусы с сайта joomla 2.5

    Есть сайт на джумла, бекап с акибы дам исполнителю. Требования: Обнаружена массовая рассылка электронных писем, ведущаяся из скриптов. Найти и обезвредить, так чтобы потом через неделю опять такого не случилось. Давали ...

    Joomla
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.

    Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть. Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт с монетизацией

    $550

    Нужно разработать скрипт - сплав социальной сети, блога, форума и партнерской программы. - Социальная сеть - упрощенная версия. Без видеоплеера, аудиоплеера и фотоальбомов. Так же без автоматического обновления контента на странице юзера ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить лайтбокс

    $50

    Настроить имеющийся на сайте (например тут: http://palvira.com.ua/katalog/5257) скрипт увеличения картинки товара при клике таким образом, чтобы он при увеличении не подгонял картинку под размер экрана, а открывал оригинальный размер картинки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшая настройка сайта

    Необходимо на сайте: umensweb.ru/test/ в разделе ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ сделать так чтобы, при нажатии на монитор страничка сайта в картинке открывалась всплывающим окном. Такая реализация есть на сайте: cosmaweb.ru А также настроить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • WordPress поправить ошибку на сайте

    $50

    Заходим например на http://lechenie-gipertonii.info/noliprel.html. Сверху в левом сайдбаре есть "Как вылечиться от гипертонии за 3 недели самостоятельно". Нажимаем на ссылку "получите здесь" - появляется всплывающее окно. Теперь заходим на ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад