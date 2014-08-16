Нужно написать приложение\скрипт который бы взаимодействовал с API ISP Manager. Задачи приложения: 1. Создание пользователя на сервере. 2. Назначение пользователю квот на HDD и БД. 3. Присвоение\создание сайта пользователя. ...
Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно
Серьёзное создание проекта на Wordpress срочно
Работа с версткой и доработка и установка различных плагинов импорт exel(уже есть готовый скрипт)
Оплата 30 000 рублей. Выполнить завтра до 18 часов по Москве. Сегодня большую часть.
Оплата только по факту готовности.
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