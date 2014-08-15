Небольшая настройка сайта

Необходимо на сайте: umensweb.ru/test/ в разделе ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ сделать так чтобы, при нажатии на монитор страничка сайта в картинке открывалась всплывающим окном. Такая реализация есть на сайте: cosmaweb.ru

А также настроить все формы заявки, чтобы приходили на почту