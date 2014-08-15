Скрипт обновления остатков

Работа выполнена на отлично! Дмитрий не только все сделал быстро, профессионально и точно по ТЗ, но и помог с дальнейшей настройкой. Был на связи до тех пор, пока не решились все вопросы. Рекомендую другим заказчикам, ну и сама, конечно же, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество, благо работы по магазину еще полным-полно :)