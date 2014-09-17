Wordpress удаление дубликатов

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Завершен2 заявки123 просмотра

Есть на вордпресе доска объявлений.

Нужен плагин для удаления из базы данных дубликатов объявлений по Заглавию (title) и Описанию.

Если заглавие и описание совпадают, то дубликат удаляется из базы.

WordPress
11 лет назад
vcevmecte
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано профессионально и быстро.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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