Добавить блок Отзывы на главную (самопис. CMS)

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Завершен4 заявки172 просмотра

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11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Никаких нареканий. все на уровне. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmitry2
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад