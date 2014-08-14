Вывести меню в шапке сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок163 просмотра

Вывести меню в шапке сайта. CMS - WordPress.

Просьба указывать реальные сроки и стоимость.

Наличие скайп.

Подробнее в пристегнутом к проекту файле.

WordPress
11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров