Натянуть вёрстку интернет-магазина на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок193 просмотра

Здравствуйте!

Требуется натянуть вёрстку интернет-магазина на движок/ http://www.arwshop.ru/.

Готовую вёрстку покажу кандидатам. От кандидата требуется: портфолио, ответственность, цена и сроки.

11 лет назад
innaprostoinna
Ирина 
54 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Молодец! Всё в срок, быстро, качественно и спокойно. Всегда был на связи. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад