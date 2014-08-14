Многопользовательская онлайн игра PVP

Нужна помощь в создании онлайн игры PVP (игрок против игрока).

Игра будет постоянно развиваться, добавляться новые функции и т.д.

Игра на подобии heroes might and magic, уже создали настольную игру такого типо, хотим перенести её в онлайн.

Должна быть кроссплатформенная, думаю что надо делать браузерную и использованием html5,js, ваши рекомендации?

Будет чёткий сценарий, а так же прорисовка, от вас требуется помощь в серверной и программной части.

Пока что ищем людей желательно с опытом разработки многопользовательских игр.