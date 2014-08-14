Многопользовательская онлайн игра PVP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Нужна помощь в создании онлайн игры PVP (игрок против игрока).

Игра будет постоянно развиваться, добавляться новые функции и т.д.

Игра на подобии heroes might and magic, уже создали настольную игру такого типо, хотим перенести её в онлайн.

Должна быть кроссплатформенная, думаю что надо делать браузерную и использованием html5,js, ваши рекомендации?

Будет чёткий сценарий, а так же прорисовка, от вас требуется помощь в серверной и программной части.

Пока что ищем людей желательно с опытом разработки многопользовательских игр.

HTMLJavaScript
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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