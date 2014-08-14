Программист на Java

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Здравствуйте! Требуется программист со знанием Java программирования.

Требуется создавать/переписывать/дописывать плагины для игры Minecraft с использованием Bukkit API.

Желательно иметь опыт работы в написании плагинов для данной игры.

Что требуется?

1. Переписать или дописать имеющиеся плагины, убирая ошибки, баги и прочий ненужный мусор, который вызывает проблемы в игре.

2. Создание новых плагинов, которые улучшат игровой мир и интерфейс, а также добавят новые функции.

Java
11 лет назад
kott9ra
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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