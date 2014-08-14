Нужен скрипт коллективной покупки (плагин)

Требуется движок для коллективной покупки. Желательно плагин (модуль, доработка) к битрикс, wordpress.

Основная цель: в нужной рубрике выкладывается товар (например, ящик незамерзайке) стоимость 1000р. На сайте регистрируются или уже есть пользователи со своими логина и паролями, лицевым счётом на какой они вносят деньги (Робокасса, купоны). Дальше, пользователь заходит в этот товар и мог купить определённую долю товара, например только 30%, или 25% - дальше другой пользователь может купить свою часть этого же товара. Как только пользователь подтверждает покупку своей доли товара, средства со счёта пользователя блокируются и у товара пишется сколько % товара выкуплено, сколько человек в доле. Как получается 100% заказ уходит с продажи и отправляется уведомление администратору сайта.

Основной функционал:

- регистрация пользователей;

- лицевой счёт и онлайн пополнение (робокасса);

- возможность покупки части - % (определённого товара);

- список товаров по группам - добавляет администратор;

- в товаре добавляются фотки, описание, отображается статус (сколько человек и какой % купило) - как обычная карточка товара в и-магазине;

- + доп. фишки и возможности движка (битрикс, wordpress или что-то ещё).