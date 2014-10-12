MODX Revolution: Модификация сниппета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки172 просмотра

Необходимо доработать сниппет. Сниппет отправляет сообщения на почту, прикрепляя данные Whois "посылателя".

Недавно доп. данные перестали приходить(исправить)

Решить что-то с спамом.

MODX
11 лет назад
PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично и оперативно справился с задачей
Оплату за выполненную работу не получил. Заказчик утверждает что он посредник, а заказчик пропал.

Заявки фрилансеров

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад