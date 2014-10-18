Исправить форму в Битриксе

Нужно разобраться с формой «Рассчитать спецификацию» (в верху сайта) , там для загрузки файлов используется компонент main.file.input, который не корректно подключен. Нужно корректно подключить и дописать код, чтобы он записывал параметры загруженных файлов (не менее 4 файлов) в инфоблок и чтобы форма отправила сообщение со всеми введенными полями по е-mail + ссылку на запись в инфоблоке "заявки", где содержится заявка (сейчас пока не отправляет). В рабочую базу перенесу сам (объяснить, что переносить). Работу проводить на тестовом варианте (http://soddis-test.mcdir.ru/).