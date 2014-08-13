Задача для хорошего JavaScript специалиста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок168 просмотров

Всем привет, нужно запрограмировать появление окошка перед закрытием таба в браузере или если пользователь не делал никаких действий в течении 2 минут. Само окошко должно быть чтото типо модального окна с формой.

JavaScript
11 лет назад
ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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