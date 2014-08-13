Здравствуйте, shop cms нужно сделоть одна страничный заказ товаров, не быстрый заказ в модалке. подробно в личке
Задача для хорошего JavaScript специалиста
Всем привет, нужно запрограмировать появление окошка перед закрытием таба в браузере или если пользователь не делал никаких действий в течении 2 минут. Само окошко должно быть чтото типо модального окна с формой.
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