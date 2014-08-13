Требуются доработки сайта фреймворке YII

$167
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок188 просмотров

Требуются доработки сайта фреймворке YII

Сегодня требуется ряд правок они достаточно простые. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 18 часов по Москве. 6 000 рублей

Yii
11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

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