Необходимо перенести сайт http://www.ca-priz.ru/ перенести на MODx REVO сейчас он на самописи. Перенести - то есть сохранить урлы, контент, верстку (дизайн). Сайт не сложный.
Требуются доработки сайта фреймворке YII
Требуются доработки сайта фреймворке YII
Сегодня требуется ряд правок они достаточно простые. Оплату будем проводить по готовности работ. Работу нужно сделать сегодня до 18 часов по Москве. 6 000 рублей
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